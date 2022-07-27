ВР освободила от налогообложения импорт оборудования для хранения зерна

Цитата

"Рада освобождает от налогообложения ввозной пошлиной товаров, которые используют для обеспечения хранения и погрузки/разгрузки зерна и масличных культур", - сообщил Гончаренко.

Детали

Законопроект поддержало 304 нардепа.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщало, что целью законопроекта является освобождение от налогообложения ввозной пошлиной изделий и оборудования для хранения, перевозки, погрузки и разгрузки зерновых и масличных культур при ввозе на таможенную территорию Украины.

Такое освобождение будет действовать в Украине на время военного положения и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены.

Дополнение

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять за основу и в целом с необходимыми технико-юридическими правками законопроект №7548-1 о внесении изменения в раздел XXІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной товаров, используемых для обеспечения хранения зерновых и масличных культур.