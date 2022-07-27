ВР освободила от налогообложения импорт оборудования для хранения зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Верховная Рада приняла в целом законопроект №7548-1 об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной товаров, которые используют для хранения зерновых и масличных культур. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, информирует УНН.
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"Рада освобождает от налогообложения ввозной пошлиной товаров, которые используют для обеспечения хранения и погрузки/разгрузки зерна и масличных культур", - сообщил Гончаренко.
Детали
Законопроект поддержало 304 нардепа.
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщало, что целью законопроекта является освобождение от налогообложения ввозной пошлиной изделий и оборудования для хранения, перевозки, погрузки и разгрузки зерновых и масличных культур при ввозе на таможенную территорию Украины.
Такое освобождение будет действовать в Украине на время военного положения и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены.
Дополнение
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять за основу и в целом с необходимыми технико-юридическими правками законопроект №7548-1 о внесении изменения в раздел XXІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины об освобождении от налогообложения ввозной пошлиной товаров, используемых для обеспечения хранения зерновых и масличных культур.