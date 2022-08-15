ВР закликала FATF припинити членство росії та внести її до "чорного списку"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Верховна Рада ухвалила постанову №7622 про звернення до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) з приводу виключення росії із числа членів FATF та внесення її до переліку країн з високим ризиком. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВР.
Цитата
«(Нардепи – ред.) — звернулися до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) щодо виключення рф із числа членів FATF, аби перекрити рф доступ до фінансових ресурсів», - йдеться в повідомленні.
Народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram-каналі повідомив, що мова йде про запит щодо виключення росії з цієї організації та внесення її до переліку країн з високим ризиком.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що українська влада працює над тим, щоб росію виключили з міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму. Як заявив під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, FATF має внести росію до “чорного списку” організацій, що не дозволить росії уникати санкцій та продовжувати вести нормальні ділові відносини з будь-ким у світі.