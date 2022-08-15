ВР призвала FATF прекратить членство рф и внести ее в "черный список"

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«(Нардепы – ред.) — обратились к членам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств (FATF) по исключению рф из числа членов FATF, чтобы перекрыть рф доступ к финансовым ресурсам», – говорится в сообщении.

Народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале сообщил, что речь идет о запросе исключения россии из этой организации и внесении ее в перечень стран с высоким риском.

Дополнение

Ранее сообщалось, что украинские власти работают над тем, чтобы россию исключили из международной группы по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма. Как заявил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмигаль, FATF должен внести россию в “черный список” организаций, что не позволит россии избегать санкций и продолжать вести нормальные деловые отношения с кем-либо в мире.