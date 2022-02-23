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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ВР рекомендувала запровадити санкції щодо депутатів Держдуми та Ради безпеки РФ

ВР рекомендувала запровадити санкції щодо депутатів Держдуми та Ради безпеки РФ

Київ • УНН

 • 117299 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Верховна Рада України рекомендувала Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції щодо депутатів Держдуми та Ради безпеки Російської Федерації, які підтримали визнання "Л/ДНР", передає кореспондент УНН.

За ухвалення постанови "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (реєстраційний номер 7064) проголосували 322 народні депутати.

Деталі

Список містить 351 особу, серед яких: Анатолій Вассерман, Микола Валуєв, Геннадій Зюганов, Петро Толстой, шахматист Анатолій Карпов, фігуристка Ірина Родніна тощо.

Метою і завданнями постанови є забезпечення передумов для ухвалення рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування до осіб, наведених у додатку до постанови, персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) за створення реальних та/або потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці в інформаційній сфері, суверенітету і територіальній цілісності України.

Серед санкцій, зокрема:

  • блокування активів — тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
  • обмеження торговельних операцій;
  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
  • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
  • припинення візитів та анулювання нагород України тощо.

Нагадаємо

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛНР" і "ДНР" на сході України. Указ, який підписав Путін, передбачає введення російських військ на територію Донбасу для "підтримання миру".

Уряд Німеччини тимчасово зупинив сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією незалежними так звані "Л/ДНР".

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