ВР ратифікувала збільшення квоти на безмитний експорт м'яса птиці до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект №0009 про ратифікацію Угоди у формі обміну листами між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до торговельних преференцій щодо м'яса птиці та переробленого м'яса птиці. Відповідне рішення підтримали 338 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект закону №0009 про ратифікацію цієї угоди передбачає збільшення обсягів безмитного експорту м’яса птиці до держав-членів ЄС.
"Законопроект передбачає збільшення на 50 тис. тонн обсягу щорічної квоти на безмитне ввезення м’яса птиці з України до держав-членів ЄС. Це внесення змін дозволяє нам відкрити можливість для започаткування консультацій щодо перегляду на нашу користь Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відносно інших товарів", - зазначила під час обговорення питання голова комітету з питань інтеграції України з ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Додамо, що комітет з питань інтеграції України з ЄС визначений профільним у розгляді цього законопроекту.
Раніше УНН повідомляв, що Європарламент 26 листопада ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м’яса птиці з України.
Резолюцію підтримали 444 євродепутати. Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази — до 70 тис. тонн на рік — безмитних квот експорту української курятини і переробленого м’яса курки.
Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії “Миронівський хлібопродукт” (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.