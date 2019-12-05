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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 8696 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103589 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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14:10 • 103611 просмотра

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ВР ратифицировала увеличение квоты на беспошлинный экспорт мяса птицы в ЕС

ВР ратифицировала увеличение квоты на беспошлинный экспорт мяса птицы в ЕС

Киев  •  УНН

 • 11823 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Парламентарии приняли в целом законопроект №0009 о ратификации Соглашения в форме обмена письмами между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в торговые преференции в отношении мяса птицы и переработанного мяса птицы. Соответствующее решение поддержали 338 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект закона №0009 о ратификации этого соглашения предусматривает увеличение объемов беспошлинного экспорта мяса птицы в страны-члены ЕС.

"Законопроект предусматривает увеличение на 50 тыс. тонн объема ежегодной квоты на беспошлинный ввоз мяса птицы из Украины в государства-члены ЕС. Это внесение изменений позволяет нам открыть возможность для начала консультаций по пересмотру в нашу пользу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС относительно других товаров", - отметила во время обсуждения вопроса председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Добавим, что комитет по вопросам интеграции Украины с ЕС определен профильным в рассмотрении этого законопроекта.

Ранее УНН сообщал, что Европарламент 26 ноября ратифицировал изменения в соглашение между ЕС и Украиной об увеличении квоты для беспошлинного экспорта мяса птицы из Украины.

Резолюцию поддержали 444 евродепутата. Договоренности предусматривают постепенное увеличение к 2021 году в 2,5 раза - до 70 тыс. тонн в год - беспошлинных квот экспорта украинской курятины и переработанного мяса курицы.

Увеличение квот инициировал ЕС, но международное издание Politico называет это победой Украины, в частности крупнейшего производителя и экспортера украинской курятины, компании "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка, доля которого в общем экспорте страны (по курятине) составляет 90%.

Украинские Национальные Новости

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