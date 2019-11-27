Європарламент схвалив збільшення квот на українську курятину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Європарламент вчора, 26 листопада, ратифікував зміни в угоду між ЄС і Україною щодо збільшення квоти для безмитного експорту м'яса птиці з України, передає УНН з посиланням на повідомлення Європарламенту.
Резолюцію підтримали 444 євродепутати. Домовленості передбачають поступове збільшення до 2021 року в 2,5 рази - до 70 тис. тонн на рік - безмитних квот експорту української курятини і переробленого м'яса курки.
У Європарламенті зазначили, що з 2016-го до 2018 року імпорт курячої грудки з частиною крила з України збільшився майже у 15 разів - до 55 тис. тонн. У грошовому вираженні у 2016 та 2017 рр. імпорт м'яса птиці з України в ЄС сягнув 43,9 млн євро.
Нагадаємо, за останні роки Україна стала одним з найбільших постачальників курятини до ЄС. Фахівці пояснюють успіх вітчизняного продукту в Європі конкурентною перевагою - доступною ціною. Зокрема, українське м'ясо птиці увійшло у великі споживчі сегменти ресторанів, їдалень, промислових кухонь, на які припадає 65% продажів на німецькому ринку.
У жовтні Кабінет міністрів схвалив подання на ратифікацію Верховною Радою змін до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом про збільшення квоти для українських експортерів м'яса птиці.
Збільшення квот ініціював ЄС, але міжнародне видання Politico називає це перемогою України, зокрема найбільшого виробника і експортера української курятини, компанії "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка, частка якого в загальному експорті країни (по курятині) становить 90%.