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ВР почала процедуру розгляду відсторонення Разумкова від ведення засідань

ВР почала процедуру розгляду відсторонення Разумкова від ведення засідань

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Верховна Рада України розпочала розгляд питання про відсторонення голови парламенту Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань, передає кореспондент УНН.

Деталі

ВР розглядає питання про відсторонення спікера від ведення засідань за ініціативою представників фракції ”Слуга народу”, груп ”Довіра” та ”Партія ”За майбутнє”.

"Я не можу вести це питання, у мене конфлікт інтересів. Я вимушений його передати першому заступнику голови Верховної Ради Стефанчуку Руслану Олексійовичу", - сказав Разумков та передав право ведення засідання першому віце-спікеру Русланові Стефанчуку.

Слід додати, що наразі не відомо, про відсторонення на яку кількість засідань йдеться.

Нагадаємо

Питання відсторонення ініціювали у парламенті сьогодні, 5 жовтня, після проведення наради голів фракцій з Разумковим.

Контекст

2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.

Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.

Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера, ймовірно, можуть призначити Олександра Корнієнка.

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