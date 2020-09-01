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ВР підтримала дозвіл дітям з інвалідністю жити у прийомних сім’ях до 23 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу урядовий законопроект №3594 про внесення змін до законодавства щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність. Відповідне рішення підтримали 340 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

ВР підтримала дозвіл дітям з інвалідністю жити у прийомних сім’ях до 23 років

Законопроектом пропонується внести зміни до законодавства, що дасть змогу особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, проживати та виховуватись у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу до 23-річного віку незалежно від того, чи навчаються вони у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, закладах вищої освіти.

Зазначається, що цього року такого рішення потребують 23 дитини, яким має виповнитися 18 років, наступного року таких дітей буде 29.

Також парламентарі скоротили на половину строки підготовки законопроекту до другого читання.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики наполягає на тому, щоб діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування могли отримувати житло від держави після 23 років.

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