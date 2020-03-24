ВР передає 25 автомобілів столичним лікарням для реагування на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Верховна Рада України передає 25 автомобілів медичним закладам Києва, які визначені госпітальною базою для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВРУ.
“Верховна Рада України передає медикам Києва ще 25 автомобілів медичним закладам Києва, які визначені як госпітальна база для боротьби з COVID-2019”, — йдеться у повідомленні.
За словами голови ВРУ Дмитра Разумкова, лікарям ці машини потрібні більше, ніж ВРУ.
Також лікарням передають пальне — понад 40 тисяч літрів.
Автомібілі буде передано медичним закладам, що визначені як госпітальна база для боротьби з COVID-2019 у місті Києві:
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- КНП “Олександрівська клінічна лікарня міста Києва”
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- КНП “Київська міська клінічна лікарня № 4”
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- КНП “Київська міська клінічна лікарня № 9”
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- КНП “Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня”
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- КНП “Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1”
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- КНП “Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2”
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- “Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини”.
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Нагадаємо, тренера футбольних команд і все керівництво УАФ ухвалили рішення частину своїх заробітних плат направити на підтримку боротьби з коронавірусом.