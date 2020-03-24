ВР передает 25 автомобилей столичным больницам для реагирования на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Верховная Рада Украины передает 25 автомобилей медицинским учреждениям Киева, которые определены госпитальной базой для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВРУ.
"Верховная Рада Украины передает медикам Киева еще 25 автомобилей медицинским учреждениям Киева, которые определены как госпитальная база для борьбы с COVID-2019", - говорится в сообщении.
По словам председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, врачам эти машины нужны больше, чем ВРУ.
Также больницам передают топливо - более 40 тысяч литров.
Автомибили будет передано медицинским учреждениям, которые определены как госпитальная база для борьбы с COVID-2019 в Киеве:
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- КНП "Александровская клиническая больница города Киева"
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- КНП "Киевская городская клиническая больница № 4"
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- КНП "Киевская городская клиническая больница № 9"
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- КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница"
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- КНП "Киевская городская детская клиническая больница № 1"
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- КНП "Киевская городская детская клиническая больница № 2"
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- "Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины".
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Напомним, тренера футбольных команд и все руководство УАФ приняли решение часть своих заработных плат направить на поддержку борьбы с коронавирусом.