ВР не підтримала скасування законопроекту про місцеве самоврядування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Верховна Рада України сьогодні не скасувала раніше ухвалений в цілому проект закону №2653 про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", передає кореспондент УНН.
Так, депутати не підтримали проект Постанови №2653-П про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 16.04.2020 року про прийняття в другому читанні як закону проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Додамо, що Проект закону №2653 про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачає такі зміни:
- ввести поняття адміністративного центру територіальної громади та території територіальної громади,
- до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України уповноважити Кабінет Міністрів України визначати адміністративні центри та території територіальних громад, а також подавати до ВРУ проекти законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів.
Нагадаємо, що 16 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2653 про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Відповідне рішення підтримали 264 народних депутатів України.