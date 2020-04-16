Рада ухвалила в цілому законопроект про місцеве самоврядування
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому закнопроект №2653 про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Відповідне рішення підтримали 264 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Проект закону №2653 про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачає такі зміни:
- ввести поняття адміністративного центру територіальної громади та території територіальної громади,
- до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України уповноважити Кабінет Міністрів України визначати адміністративні центри та території територіальних громад, а також подавати до ВРУ проекти законодавчих актів щодо утворення і ліквідації районів.
Нагадаємо, Верховна Рада України у січні ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Закону України №2653 "Про місцеве самоврядування в Україні".