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ВР наступного тижня звернеться до Євроради щодо надання "безвізу" - І.Геращенко

ВР наступного тижня звернеться до Євроради щодо надання "безвізу" - І.Геращенко

Київ • УНН

 • 8380 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Верховна Рада наступного тижня прийме звернення до Європейської ради з вимогою виконати умови Угоди по візовій лібералізації. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.

“Україна весь час закликає бути відповідальним партнером. Ми це робимо. Ми виконуємо всі наші зобов’язання в рамках плану дій щодо візової лібералізації, імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, Будапештського меморандуму. Тому я вітаю достатньо жорстку заяву МЗС з приводу того, що ми очікуємо від Європейського Союзу відповідальної позиції і політики”, – заявила І.Геращенко.

Вона зауважила, що немає жодних передумов для відтермінування прийняття безвізовго режиму у листопаді цього року.

“Від наших партнерів, чесно кажучи, ми іноді бачимо подвійні стандарти. Тому українська сторона має повне право і говорити, і апелювати до наших європейських колег – ми також очікуємо вашої підтримки. Ми життями наших хлопців захищаємо демократичні цінності. Тому ми очікуємо від вас відповідальності і виконання вашої частини Угоди”, – наголосила парламентар.

І.Геращенко зазначила, що стосовно безвізового режиму, українська сторона усвідомлює нові ризики, які сьогодні стоять перед ЄС в контексті міграційної кризи.

“Однак, коли ми приймали план візової лібералізації, в ньому не було передбачено жодного механізму призупинення”, – підкреслила віце-спікер ВР.

Вона також наголосила, що ключова позиція у прийнятті безвізового режиму залежить не від Європейського парламенту, а від Європейської ради.

“Тому наступного тижня, український парламент прийме заяву-звернення до Європейської ради, в якій буде вимога, щоб Європейський Союз виконав свою частину Угоди по візовій лібералізації”, – повідомила І.Геращенко.

“Мені здається що зараз той час, коли політики всіх таборів, громадські активісти мають об’єднатися в одному посилі до європейської спільноти: Україна виконала всі умови і ми очікуємо прийняття безвізового режиму”, – сказала народний депутат.

Нагадаємо, єврокомісар Й.Хан пообіцяв Президент П.Порошенку, що ЄС виконає в найближчі тижні свої зобов’язання щодо "безвізу" для України.

Українські Національні Новини

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