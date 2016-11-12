ВР на следующей неделе обратится к Евросовету о предоставлении "безвиза" - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Верховная Рада на следующей неделе примет обращение к Европейскому совету с требованием выполнить условия Соглашения по визовой либерализации. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.
"Украину все время призывает быть ответственным партнером. Мы это делаем. Мы выполняем все наши обязательства в рамках плана действий по визовой либерализации, имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, Будапештского меморандума. Поэтому я приветствую достаточно жесткое заявление МИД по поводу того, что мы ожидаем от Европейского Союза ответственной позиции и политики", - заявила И.Геращенко.
Она отметила, что нет никаких предпосылок для отсрочки принятия безвизовго режима в ноябре этого года.
"От наших партнеров, честно говоря, мы иногда видим двойные стандарты. Поэтому украинская сторона имеет полное право и говорить, и апеллировать к нашим европейским коллегам - мы также ожидаем вашей поддержки. Мы жизнями наших ребят защищаем демократические ценности. Поэтому мы ожидаем от вас ответственности и выполнения вашей части Соглашения", - подчеркнула парламентарий.
И.Геращенко отметила, что в отношении безвизового режима, украинская сторона осознает новые риски, которые сегодня стоят перед ЕС в контексте миграционного кризиса.
"Однако, когда мы принимали план визовой либерализации, в нем не было предусмотрено механизма приостановления", - подчеркнула вице-спикер ВР.
Она также подчеркнула, что ключевая позиция в принятии безвизового режима зависит не от Европейского парламента, а от Европейского совета.
"Поэтому на следующей неделе, украинский парламент примет заявление-обращение к Европейскому совету, в котором будет требование, чтобы Европейский Союз выполнил свою часть соглашения по визовой либерализации", - сообщила И. Геращенко.
"Мне кажется, что сейчас то время, когда политики всех лагерей, общественные активисты объединиться в одном посыле к европейскому сообществу: Украина выполнила все условия и мы ожидаем принятия безвизового режима", - сказала народный депутат.