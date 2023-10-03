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Впродовж доби відбулось 26 бойових зіткнень - Генштаб

Впродовж доби відбулось 26 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи зс білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Карповичі, Блешня, Єліне Чернігівської області; Хотінь, Яструбине, Володимирівка, Новодмитрівка, Сумської області; Уди, Козача Лопань, Івашки, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Петропавлівки, Сенькового, Синьківки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Кучерівка, Берестове, Петропавлівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районі Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Новоселівського Луганської області, Нового, Колодязів, Ямполівки, Ставків, Веселого, Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Богданівка, Костянтинівка, Кліщіївка, Андріївка та Олександро-Шультине, Катеринівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема, Біла Гора, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Карлівка, Новокалинове, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 10 атак в районі Мар’їнки Донецької області та атаку ворога в районі Красногорівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, зокрема, Георгіївка, Катеринівка, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Урожайне, Шахтарське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новодарівка, Роботине, Старомайорське Запорізької області. Обстріляли з артилерії та мінометів понад 25 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Лобкове, Роботине, П'ятихатки, Оріхів Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Антонівка та Ольгівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед яких Антонівка, Чорнобаївка, Зміївка Херсонської області та місто Херсон, Дмитрівка Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 279 440 осіб, 4732 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

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