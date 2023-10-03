В течение суток произошло 26 боевых столкновений - Генштаб

Детали

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вс беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Карповичи, Блешня, Елино Черниговской области; Хотень, Яструбино, Владимировка, Новодмитровка, Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Ивашки, Гатище Харьковской области.

На Купьянском направлении противник нанес авиационные удары возле Петропавловки, Сеньково, Синьковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Кучеровка, Берестовое, Петропавловка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили около 10 атак врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары неподалеку Новоселовского Луганской области, Нового, Колодязов, Ямполовки, Ставки, Веселого, Спирного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары возле населенных пунктов Богдановка, Константиновка, Клещеевка, Андреевка и Александро-Шультино, Катериновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Белая Гора, Ивановское, Клищеевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили все атаки врага в районе Первомайского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Карловка, Новокалиново, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили 10 атак в районе Марьинки Донецкой области и атаку врага в районе Красногоровки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары неподалеку Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Георгиевка, Екатериновка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное, Шахтерское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Угледар, Новоукраинка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новодаровка, Роботино, Старомайорское Запорожской области. Обстреляли из артиллерии и минометов более 25 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Лобково, Роботино, Пятихатки, Орехов Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Антоновка и Ольговка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Антоновка, Чернобаевка, Змиевка Херсонской области и город Херсон, Дмитровка Николаевской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 279 440 человек, 4732 танков и сотен единиц другой военной техники.