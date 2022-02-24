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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 24959 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Воєнний стан: чоловіків від 18 до 60 років не випускатимуть з України

Воєнний стан: чоловіків від 18 до 60 років не випускатимуть з України

Київ • УНН

 • 415181 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. З України не випускатимуть чоловіків віком від 18 до 60 років. Це пов'язано з воєнним станом. Про це повідомив начальник Львівської митниці Данило Меньшиков, передає УНН.

Цитата

“До уваги громадян! У зв’язку з воєнним станом чоловіки — громадяни України віком від 18 до 60 років не будуть випускатися за межі нашої держави. Прохання не створювати паніку і не пробувати самовільно перетинати кордон”, — заявив Меньшиков.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши “спеціальну військову операцію на Донбасі”.

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