Воєнний стан: чоловіків від 18 до 60 років не випускатимуть з України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. З України не випускатимуть чоловіків віком від 18 до 60 років. Це пов'язано з воєнним станом. Про це повідомив начальник Львівської митниці Данило Меньшиков, передає УНН.
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“До уваги громадян! У зв’язку з воєнним станом чоловіки — громадяни України віком від 18 до 60 років не будуть випускатися за межі нашої держави. Прохання не створювати паніку і не пробувати самовільно перетинати кордон”, — заявив Меньшиков.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши “спеціальну військову операцію на Донбасі”.