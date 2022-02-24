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15 марта, 19:03 • 100169 просмотра

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Военное положение: мужчин от 18 до 60 лет не будут выпускать из Украины

Военное положение: мужчин от 18 до 60 лет не будут выпускать из Украины

Киев • УНН

 • 415180 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Из Украины не будут выпускать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это связано с военным положением. Об этом сообщил начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков, передает УНН.

Цитата

“Вниманию граждан! В связи с военным положением мужчины — граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства. Просьба не создавать панику и не пробовать самовольно пересекать границу”, — заявил Меньшиков.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив “специальную военную операцию на Донбассе”.

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