Вовчиця напала на мешканців Чернігівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. В Чернігівській області вовчиця напала на людей, є постраждалі. Про це повідомили в Головному управлінні Держспоживслужби області, передає УНН.
“У Коропському районі Чернігівської області стався випадок нападу вовчиці на мешканців населеного пункту”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі постраждалі отримали кваліфіковану допомогу лікарів, проведена дезинфекція місць контакту вовчиці з навколишнім середовищем.
Вовчицю та контактуючих з нею собак та кота знищили. Матеріал з трупа вовчиці направили на дослідження.
У найкоротші терміни будуть проводитися щеплення собак і кішок.
Як повідомляв УНН, вчені опублікували список тварин, які вимерли у 2017 році.