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Восьмого вербувальника терористів затримали у Санкт-Петербурзі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Восьмий підозрюваний у вербуванні громадян до терористичних організацій "Джебхат ан-Нусра" та "Ісламська держава" затриманий у Санкт-Петербурзі, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Раніше УНН повідомляв про затримання семи вихідців із країн Середньої Азії, які підозрюються в залученні нових учасників до терористичних угруповань.

“СК Росії ретельно перевірить усі зв’язки і контакти затриманих, але слід відразу зазначити, що на даний момент у слідства немає відомостей про зв’язок і знайомство затриманих із виконавцем теракту в петербурзькому метро”, — підкреслили у Слідчому комітеті РФ.

Прес-секретар Санкт-Петербурзького міського суду Дар’я Лебедєва повідомила, що Жовтневий районний суд у другій половині дня обере запобіжний захід щодо вербувальників.

“Слухання за матеріалами про обрання запобіжних заходів щодо восьми осіб, підозрюваних у сприянні терористичній діяльності, відбудуться сьогодні в Жовтневому районному суді після 15.00”, — сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні у житловому будинку в Санкт-Петербурзі було виявлено і знешкоджено вибуховий пристрій.

З квітня в результаті вибуху у вагоні петербурзького метро загинуло 14 людей. Ще один вибуховий пристрій був виявлений на станції метрополітену.

Сьогодні вранці стався вибух біля школи в центрі Ростова-на-Дону.

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