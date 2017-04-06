Восьмого вербовщика террористов задержали в Санкт-Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Восьмой подозреваемый в вербовке граждан в террористические организации “Джебхат ан-Нусра” и “Исламское государство” задержан в Санкт-Петербурге, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Ранее УНН сообщал о задержании семи выходцев из стран Средней Азии, которые подозреваются в привлечении в террористические группировки новых участников.
“СК России тщательно проверит все связи и контакты задержанных, но следует сразу отметить, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в петербургском метро”, — подчеркнули в Следственном комитете РФ.
Пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева сообщила, что Октябрьский районный суд во второй половине дня изберет меру пресечения в отношении вербовщиков.
“Слушания по материалам об избрании мер пресечения в отношении восьми человек, подозреваемых в содействии террористической деятельности, состоятся сегодня в Октябрьском районном суде после 15.00”, — сказала она.
Напомним, сегодня в жилом доме в Санкт-Петербурге было обнаружено и обезврежено взрывное устройство.
З апреля в результате взрыва в вагоне петербургского метро погибло 14 человек. Еще одно взрывное устройство было обнаружено на станции метрополитена.
Сегодня утром произошел взрыв возле школы в центре Ростова-на-Дону.