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Восьмирічний українець потрапив до академії каталонської "Барселони"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Український футболіст Родіон Калашніков у восьмирічному віці продовжить виступи в академії одного із найкращих клубів світу каталонської "Барселони", повідомляє УНН.

На сторінці юного українського футболіста в Facebook з'явився пост, в якому повідомляється, що його прийняли в академію "синьо-гранатових".

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Раніше Калашніков виступав за команду "Дамм" з Барселони, а також "Дніпро".

Нагадаємо, що в основну команду мадридського "Реалу" перейшов воротар збірної України Андрій Лунін.

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