Восьмирічний українець потрапив до академії каталонської "Барселони"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Український футболіст Родіон Калашніков у восьмирічному віці продовжить виступи в академії одного із найкращих клубів світу каталонської "Барселони", повідомляє УНН.
На сторінці юного українського футболіста в Facebook з'явився пост, в якому повідомляється, що його прийняли в академію "синьо-гранатових".
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Раніше Калашніков виступав за команду "Дамм" з Барселони, а також "Дніпро".
Нагадаємо, що в основну команду мадридського "Реалу" перейшов воротар збірної України Андрій Лунін.