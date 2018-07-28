Восьмирічний українець потрапив до академії каталонської "Барселони"

На сторінці юного українського футболіста в Facebook з'явився пост, в якому повідомляється, що його прийняли в академію "синьо-гранатових".

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Раніше Калашніков виступав за команду "Дамм" з Барселони, а також "Дніпро".

Нагадаємо, що в основну команду мадридського "Реалу" перейшов воротар збірної України Андрій Лунін.