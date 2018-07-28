Восьмилетний украинец попал в академию каталонской "Барселоны"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Украинский футболист Родион Калашников в восьмилетнем возрасте продолжит выступления в академии одного из лучших клубов мира каталонской "Барселоны", сообщает УНН.
На странице юного украинского футболиста в Facebook появился пост, в котором сообщается, что его приняли в академию "сине-гранатовых".
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Ранее Калашников выступал за команду "Дамм" из Барселоны, а также "Днепр".
Напомним, что в основную команду мадридского "Реала" перешел вратарь сборной Украины Андрей Лунин.