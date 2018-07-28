Восьмилетний украинец попал в академию каталонской "Барселоны"

На странице юного украинского футболиста в Facebook появился пост, в котором сообщается, что его приняли в академию "сине-гранатовых".

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Ранее Калашников выступал за команду "Дамм" из Барселоны, а также "Днепр".

Напомним, что в основную команду мадридского "Реала" перешел вратарь сборной Украины Андрей Лунин.