Восени відбудеться розрив між Зеленським та Разумковим - політолог

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Осінній політичний сезон буде багатий на кадрові ротації не тільки в Кабінеті міністрів, а й Верховній Раді. Непрості відносини між президентом України Володимиром Зеленським та спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим приведуть до його відставки. Про це УНН розповів політолог Вадим Карасьов.

Цитата

“Зеленський відмовиться від послуг Разумкова. Якщо за ним була б якась частина команди, можна було б говорити про розкол на дві частини і т.д. Але він один. І в команді президента теж немає великої підтримки, тому мені здається його доля вирішена. Його можна досить безболісно зняти з посади, і він залишиться звичайним депутатом, піде у вільне політичне плавання, а на його місце посадять навіть не Руслана Стефанчука, а швидше за все Олександра Корнієнко”, — вважає Карасьов.

Доповнимо

Політолог не вважає, що восени не варто очікувати очікувати масового невдоволення і протестів. За його словами, набагато більшим буде вплив на Україну зовнішнього фактора, то що відбувається в світі — хаотизації геополітики і зовнішньополітичного контексту.

Контекст

Нагадаємо, народні депутати не зверталися до голови Верховної Ради з підписними листами для збору голосів про його відставку. Про це сказав журналістам спікер парламенту Дмитро Разумков, додавши, що сам йти не збирається.

“Я у відставку точно не збираюся, мені ніхто за підписними листами не звертався. Процедура, ви знаєте моє ставлення, закон один для всіх, навіть для мене, закон про регламент буде працювати в будь-якому випадку”, — сказав Разумков.

Детальніше про прогнози на осінь у новому політичному сезоні читайте у матеріалі УНН.

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