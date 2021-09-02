Восени відбудеться розрив між Зеленським та Разумковим - політолог

Цитата

“Зеленський відмовиться від послуг Разумкова. Якщо за ним була б якась частина команди, можна було б говорити про розкол на дві частини і т.д. Але він один. І в команді президента теж немає великої підтримки, тому мені здається його доля вирішена. Його можна досить безболісно зняти з посади, і він залишиться звичайним депутатом, піде у вільне політичне плавання, а на його місце посадять навіть не Руслана Стефанчука, а швидше за все Олександра Корнієнко”, — вважає Карасьов.

Доповнимо

Політолог не вважає, що восени не варто очікувати очікувати масового невдоволення і протестів. За його словами, набагато більшим буде вплив на Україну зовнішнього фактора, то що відбувається в світі — хаотизації геополітики і зовнішньополітичного контексту.

Контекст

Нагадаємо, народні депутати не зверталися до голови Верховної Ради з підписними листами для збору голосів про його відставку. Про це сказав журналістам спікер парламенту Дмитро Разумков, додавши, що сам йти не збирається.

“Я у відставку точно не збираюся, мені ніхто за підписними листами не звертався. Процедура, ви знаєте моє ставлення, закон один для всіх, навіть для мене, закон про регламент буде працювати в будь-якому випадку”, — сказав Разумков.

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