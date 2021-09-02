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Осенью произойдет разрыв между Зеленским и Разумковым - политолог

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Осенний политический сезон будет богат на кадровые ротации не только в Кабинете министров, но и Верховной Раде. Непростые отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым приведут к его отставке. Об этом УНН рассказал политолог Вадим Карасев.

Цитата

“Зеленский откажется от услуг Разумкова. Если за ним была бы какая-то часть команды, можно было бы говорить о расколе на две части и т.д. Но он один. И в команде президента тоже нет большой поддержки, поэтому мне кажется его участь предрешена. Его можно достаточно безболезненно снять с должности, и он останется обычным депутатом, уйдет в свободное политическое плавание, а на его место посадят даже не Руслана Стефанчука, а скорее всего Александра Корниенко”, — считает Карасев.

Дополним

Политолог не считает, что осенью стоит ожидать ожидать массового недовольства и протестов. По его словам, гораздо большим будет влияние на Украину внешнего фактора, то что происходит в мире — хаотизация геополитики и внешнеполитического контекста.

Контекст

Напомним, народные депутаты не обращались к председателю Верховной Рады по подписными листами для сбора голосов о его отставке. Об этом сказал журналистам спикер парламента Дмитрий Разумков, добавив, что сам уходить не собирается.

“Я в отставку точно не собираюсь, мне никто за подписными листами не обращался. Процедура, вы знаете мое отношение, закон один для всех, даже для меня, закон о регламенте будет работать в любом случае”, — сказал Разумков.

Подробнее о прогнозах на осень в новом политическом сезоне читайте в материале УНН.

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