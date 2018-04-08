"Ворскла" виграла у "Маріуполя" та збільшила відрив від "Зорі"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Полтаві на стадіоні “Ворскла ім. Бутовського” відбувся поєдинок 26-го туру команд з першої шістки УПЛ — “Ворскли” і “Маріуполя”, повідомляє УНН з посиланням на сайт полтавчан.
Багато єдиноборств тривали на старті, допоки команди придивлялися одна до одної. По тому на 9-й хвилині Коломоєць прострілив уздовж штрафного, та Кобахідзе не зміг як слід поцілити по ігровому снаряді. “Маріуполь” відповів кількома “уколами”, та оборона разом із Шустом загрозу відводили.
Чим ближче до завершення першого тайму, тим все більше боротьби без воріт. Господарі поля впевненіше контролювали м’яч, утім дивідендів з того не було. На останній хвилині першого тайму Васін біля одних воріт, Болбат біля інших змарнували по нагоді. Тищенко ще встиг ударити прямо в руки Шусту після проходу та пасу Піхальонка. На тому й пішли перепочити, та послухати тренерські коригування по грі.
У перші хвилини по перерві Кадимян і Васін запустили свої м’ячі вище “рамки”, а Тотовицький хотів уразити ворота Шуста прямим ударом з кутового. Полтавський страж воріт перевів м’яч на кутовий. Упродовж хвилини: вихід один в два на ворота Шуста після помилки Гіоргадзе (Богдан перехопив м’яч у ногах Тотовицького), а Сергійчук, першим дотиком після виходу на заміну, скористався з пасу Пердути, і з положення лежачи забив свій дебютний гол за “Ворсклу” — 1:0.
73-я хвилина і відмінна атака за участю Коломойця, Одарюка і Сергійчука. Останній пробив вище воріт з лінії карної зони.П’ять хвилин по тому вище цілі, отримавши пас у розріз, вдарив і Одарюк. Три доданих до основного часу гри хвилини навряд могли щось реально змінити, втім полтавці зуміли захистити свою перемогу.
Зауважимо, що завдяки перемозі полтавчани зміцнили третю позицію в турнірній таблиці — 41 очко. “Маріуполь” замикає шістку кращих — 33 бали.