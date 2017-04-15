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"Ворскла" та "Карпати" звели в нічию матч 25 туру УПЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. У Полтаві в рамках 25-го туру Ліги Парі-Матч місцева “Ворскла” зіграла в нічию із львівськими “Карпатами”, повідомляє УНН з посиланням на перс-службу “зелено-білих”.

Вже на першій хвилині гості могли відкривати рахунок. Після прострілу Євгена Зубейка з правого флангу іменинник Дмитро Кльоц опинився на ударній позиції і був близьким до взяття воріт, однак кіпер ворсклян Богдан Шуст ціною ушкодження перевів м’яч у стійку. Стартовий азарт “Карпат” не зник і протягом наступної десятихвилинки, коли львів’яни періодично наближалися до володінь Шуста.

Наприкінці першої половини матчу команда Василя Сачка відсунула гру від власних воріт і створила кілька нагод біля володінь Боровика. Відразу декілька шансів змарнував Артур Загорулько. Якщо спочатку форвард не використав класний навіс від Павла Ребенка, то згодом нападник міг скористатися помилкою захисту “левів”. На щастя для “Карпат” з воріт своєчасно вийшов Боровик.

Старт другого тайму матчу в Полтаві важко назвати активним і багатим на події. Можливо, більш гостро у ці хвилини діяла “Ворскла”, однак загалом біля воріт Боровика небезпечних моментів не виникало. На 68-й хвилині вже Євгену довелося вступати у гру. Мякушко розігнав атаку, і вивів на удар Пердуту. Правий захисник полтавців пробив точно у руки Боровику, який і відвів загрозу. Через дві хвилини знову виручив кіпер “Карпат” після дальнього пострілу від Мякушка.
Загалом рівна гра завершилася нульовою нічиєю.

Таким чином “Ворскла” набрала 28 балів у турнірній таблиці групи вильоту — 7 сходинка, в активі львів’ян 18 пунктів і 10 місце.

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