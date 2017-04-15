"Ворскла" и "Карпаты" свели вничью матч 25 тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Полтаве в рамках 25-го тура Лиги Пари-Матч местная "Ворскла" сыграла вничью с львовскими "Карпатами", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "зелено-белых".
Уже на первой минуте гости могли открывать счет. После прострела Евгения Зубейки с правого фланга именинник Дмитрий Кльоц оказался на ударной позиции и был близок к взятию ворот, однако кипер ворсклян Богдан Шуст ценой повреждения перевел мяч в штангу. Стартовый азарт "Карпат" не исчез и в течение следующей десятиминутки, когда львовяне периодически приближались к владениям Шуста.
В конце первой половины матча команда Василия Сачко отодвинула игру от своих ворот и создала несколько возможностей у ворот Боровика. Сразу несколько шансов упустил Артур Загорулько. Если сначала форвард не использовал классный навес от Павла Ребенка, то впоследствии нападающий мог воспользоваться ошибкой защиты "львов". К счастью для "Карпат" с ворот своевременно вышел Боровик.
Старт второго тайма матча в Полтаве трудно назвать активным и богатым на события. Возможно, более остро в эти минуты действовала "Ворскла", однако в целом у ворот Боровика опасных моментов не возникало. На 68-й минуте уже Евгению пришлось вступать в игру. Мякушко разогнал атаку, и вывел на удар Пердута. Правый защитник полтавчан пробил точно в руки Боровику, который и отвел угрозу. Через две минуты снова выручил кипер "Карпат" после дальнего выстрела от мякиша.
В общем равная игра завершилась нулевой ничьей.
Таким образом "Ворскла" набрала 28 баллов в турнирной таблице группы вылета - 7 ступень, в активе львовян 18 пунктов и 10 место.