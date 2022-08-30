Ворожий удар по Миколаєву: рашисти випустили 16 ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Вчора вдень російські війська випустили по Миколаєву 16 зенітних ракет С-300. Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНН.
Цитата
"За інформацією ОК "Південь", вдень, 29 серпня, після 15:15 Миколаїв зазнав масований обстріл шістнадцятьма зенітними ракетами С-300, який призвів до численних руйнувань та пошкоджень приватних і багатоповерхових будинків, об’єктів транспортної інфраструктури. Внаслідок чого дві людини загинуло та 24 отримали поранення", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Вчора о 09:17 та 15:20 зафіксовано ворожі обстріли м. Очаків Очаківської громади – влучили по території аквазони, постраждалих немає.
Вдень об 11:10 внаслідок обстрілів с. Червоне Воскресенської громади частково зруйновано будинок, пошкоджено газопровід – постраждалих немає.
Також ввечері о 16:02 за межами с. Калинівка внаслідок обстрілів сталася пожежа на відкритій території – без постраждалих.
За інформацією ОК "Південь", ввечері двома зенітними ракетами С-300 окупанти атакували Баштанський район. Внаслідок розриву ракет є пошкодження приватних будинків, попередньо постраждалих немає.
Під постійними обстрілами залишаються села Березнегуватської громади, які на лінії розмежування. За попередньою інформацією, постраждалих немає, інформація щодо пошкоджень уточнюється.
Доповнення
29 серпня російські окупанти обстріляли житлові будинки Миколаєва – поранено 24 людини, загинуло двоє.