Вражеский удар по Николаеву: рашисты выпустили 16 ракет

Цитата

"По информации ОК "Юг", днем, 29 августа, после 15:15 Николаев подвергся массированному обстрелу шестнадцатью зенитными ракетами С-300, который привел к многочисленным разрушениям и повреждениям частных и многоэтажных домов, объектов транспортной инфраструктуры. В результате чего два человека погибли и 24 получили ранения", – говорится в сообщении.

Детали

Вчера в 09:17 и 15:20 зафиксированы вражеские обстрелы г. Очаков Очаковской громады – попали по территории аквазоны, пострадавших нет.

Днем в 11:10 в результате обстрелов с. Красное Воскресенской громады частично разрушено здание, поврежден газопровод – пострадавших нет.

Также вечером в 16:02 за пределами с. Калиновка в результате обстрелов произошел пожар на открытой территории – без пострадавших.

По информации ОК "Юг", вечером двумя зенитными ракетами С-300 оккупанты атаковали Баштанский район. В результате разрыва ракет есть повреждения частных домов, предварительно пострадавших нет.

Под постоянными обстрелами остаются деревни Березнеговатской громады, расположенные на линии разграничения. По предварительной информации, пострадавших нет, информация по повреждениям уточняется.

Дополнение

29 августа российские оккупанты обстреляли жилые дома Николаева – ранены 24 человека, погибли двое.