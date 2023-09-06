Ворожий удар по Костянтинівці: кількість поранених зросла до 31, розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У результаті російського удару по Костянтинівці кількість поранених зросла до 31. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора і додали, що вже розпочато розслідування, передає УНН.
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"... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
В Офісі Генпрокурора нагадали, що 6 вересня близько 14:00 окупанти обстріляли Костянтинівку. На цей раз армія рф поцілила по одному з ринків у середмісті.
Внаслідок влучання снарядів у торгових павільйонах здійнялася пожежа. Станом на 16:00 від атаки окупантів загинули 16 людей. Ще 31 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості, їм надається невідкладна медична допомога.
За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об’єктів. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще перебувають люди, додали в Офісі Генпрокурора.
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