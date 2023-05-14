Ворожий обстріл Херсона: окупанти випустили 434 снаряди по області
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Окупанти випустили 434 снаряди по Херсонській області. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив – 90 обстрілів, випустивши 434 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази", - написав Прокудін.
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Він також зазначив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі закладу освіти та об'єкта критичної інфраструктури Бериславського району.
Через російську агресію шестеро людей дістали поранення.
Нагадаємо
Окупанти завдали удару десятками снарядів з важкої артилерії по Нікопольщині.