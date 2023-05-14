Вражеский обстрел Херсона: оккупанты выпустили 434 снаряда по области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Оккупанты выпустили 434 снаряда по Херсонской области. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил – 90 обстрелов, выпустив 434 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, АГС, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 2 раза", - написал Прокудин.
Детали
Он также отметил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здания учебного заведения и объекта критической инфраструктуры Бериславского района.
Из-за российской агрессии шесть человек получили ранения.
Напомним
Оккупанты нанесли удар десятками снарядов из тяжелой артиллерии по Никопольщине.