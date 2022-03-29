Ворожий обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Через ворожий обстріл будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації загинуло троє людей, з-під завалів дістали 18 осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС.
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"Станом на 12:00 підрозділами ДСНС деблоковано 3 загиблих осіб, 22 особи постраждало (з них підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з-під завалів 18 осіб, яких передано ШМД)", — ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомили, що рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події.
Доповнення
Російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.