Ворожий обстріл Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла

Цитата

"Станом на 12:00 підрозділами ДСНС деблоковано 3 загиблих осіб, 22 особи постраждало (з них підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з-під завалів 18 осіб, яких передано ШМД)", — ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомили, що рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці події.

Доповнення

Російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.