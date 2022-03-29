Вражеский обстрел Николаевской ОГА: количество погибших возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Из-за вражеского обстрела здания Николаевской областной государственной администрации погибли трое людей, из-под завалов достали 18 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.
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"По состоянию на 12:00 подразделениями ГСЧС разблокирован 3 погибших человек, 22 человека пострадали (из них подразделениями ГСЧС спасены и высвобождено из-под завалов 18 человек, которых передано СМП)", — говорится в сообщении.
Детали
Сообщили, что спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.
Дополнение
Российские оккупанты пробили насквозь здание Николаевской областной государственной администрации.