Вражеский обстрел Николаевской ОГА: количество погибших возросло

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"По состоянию на 12:00 подразделениями ГСЧС разблокирован 3 погибших человек, 22 человека пострадали (из них подразделениями ГСЧС спасены и высвобождено из-под завалов 18 человек, которых передано СМП)", — говорится в сообщении.

Детали

Сообщили, что спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте происшествия.

Дополнение

Российские оккупанты пробили насквозь здание Николаевской областной государственной администрации.

