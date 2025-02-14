Ворожі війська просунулись одразу на кількох напрямках фронту - DeepState

Ворожі війська досягли певних успіхів на кількох напрямках фронту. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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Згідно з даними ресурсу DeepState, противник просунувся в районах населених пунктів Дворічна, Андріївка, Фиголівка та Бурлацьке.

Зокрема, на Куп'янському напрямку зафіксовано активізацію ворожих дій поблизу Дворічної та Фиголівки. На Покровському та Новопавлівському напрямках спостерігається просування противника в районах Андріївки та Бурлацького.

Нагадаємо

За Генштабом, держава-терорист завдала 1 ракетного(1 ракета), 46 авіаційних ударів (62 КАБ) та 1141 ураження дронами-камікадзе, здійснила 4684 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.