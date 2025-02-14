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15 березня, 19:03 • 131458 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 13:22 • 153077 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142311 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

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Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Ворожі війська просунулись одразу на кількох напрямках фронту - DeepState

Ворожі війська просунулись одразу на кількох напрямках фронту - DeepState

Київ • УНН

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Противник просунувся у районах Дворічної, Андріївки, Фиголівки та Бурлацького.

Ворожі війська досягли певних успіхів на кількох напрямках фронту. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

Згідно з даними ресурсу DeepState, противник просунувся в районах населених пунктів Дворічна, Андріївка, Фиголівка та Бурлацьке.

Зокрема, на Куп'янському напрямку зафіксовано активізацію ворожих дій поблизу Дворічної та Фиголівки. На Покровському та Новопавлівському напрямках спостерігається просування противника в районах Андріївки та Бурлацького.

Нагадаємо

За Генштабом, держава-терорист завдала 1 ракетного(1 ракета), 46 авіаційних ударів (62 КАБ) та 1141 ураження дронами-камікадзе, здійснила 4684 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах. 

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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