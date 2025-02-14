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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 109848 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники
13 февраля, 12:29 • 117685 просмотра

Зеленский сообщил Трампу, что Украина анализирует драфт соглашения о редкоземельных ископаемых - источники

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 121713 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке
13 февраля, 09:03 • 126188 просмотра

Зеленский ввел санкции против Порошенко: кто еще в списке

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины
13 февраля, 07:01 • 129256 просмотра

Стартует 75-й Берлинский международный кинофестиваль: главные фильмы и участие Украины

"Контракт 18-24": Кабмин утвердил порядок реализации проекта
12 февраля, 20:53 • 130067 просмотра

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Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах
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Призываю не бояться и сообщать: образовательный омбудсмен о сексуальных домогательствах в университетах

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях фронта - DeepState

Вражеские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях фронта - DeepState

Киев  •  УНН

 • 4780 просмотра

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Противник продвинулся в районах Двуречной, Андреевки, Фиголевки и Бурлацкого.

Вражеские войска достигли определенных успехов на нескольких направлениях фронта. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Согласно данным ресурса DeepState, противник продвинулся в районах населенных пунктов Двуречная, Андреевка, Фиголевка и Бурлацкое.

В частности, на Купянском направлении зафиксирована активизация вражеских действий вблизи Двуречной и Фиголевки. На Покровском и Новопавловском направлениях наблюдается продвижение противника в районах Андреевки и Бурлацкого.

Напомним

По Генштабу, государство-террорист нанесло 1 ракетный (1 ракета), 46 авиационных ударов (62 КАБ) и 1141 поражение дронами-камикадзе, осуществило 4684 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам. 

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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