Вражеские войска продвинулись сразу на нескольких направлениях фронта - DeepState

Вражеские войска достигли определенных успехов на нескольких направлениях фронта. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Согласно данным ресурса DeepState, противник продвинулся в районах населенных пунктов Двуречная, Андреевка, Фиголевка и Бурлацкое.

В частности, на Купянском направлении зафиксирована активизация вражеских действий вблизи Двуречной и Фиголевки. На Покровском и Новопавловском направлениях наблюдается продвижение противника в районах Андреевки и Бурлацкого.

Напомним

По Генштабу, государство-террорист нанесло 1 ракетный (1 ракета), 46 авиационных ударов (62 КАБ) и 1141 поражение дронами-камикадзе, осуществило 4684 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам.