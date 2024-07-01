Ворожі обстріли Херсонщини: стало відомо про ще п'ять постраждалих
Київ • УНН
Ще п'ятеро херсонців, серед яких людина похилого віку, отримали вибухові травми, контузії та осколкові поранення внаслідок російських обстрілів.
Ще п'ятеро жителів Херсонської області постраждали від нещодавніх російських обстрілів, серед них 77-річна жінка та 40-річна жінка, які отримали, зокрема, вибухову травму, контузію, осколкові поранення та інші ушкодження. Про це УНН повідомляє із посиланням на Херсонську ОВА.
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За даними ОВА, у селі Наддніпрянське під ворожий удар потрапила 77-річна жінка. У неї діагностували легкі поранення: вибухову травму, забій грудної клітини, уламкові поранення рук та ніг.
Також через атаку російського FPV-дрону у Нововоронцовці 40-річна жінка отримала контузію, струс мозку, вибухову та черепно-мозкову травми.
Потерпілим надали меддопомогу, надалі вони лікуватимуться амбулаторно.
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Також, як повідомляється, за допомогою звернулися троє жителів Херсонщини, які потрапили під ворожі удари 30 червня.
Поблизу села Велетенське ворог обстріляв сади, через що вибухову травму й струс головного мозку отримали чоловіки, 45 та 36 років.
У селі Розлив внаслідок ворожої атаки на подвірʼї будинку постраждав 36-річний місцевий житель. У нього діагностували вибухову травму та струс головного мозку.
Усіх потерпілих шпиталізували.