Еще пятеро херсонцев, среди которых человек пожилого возраста, получили взрывные травмы, контузии и осколочные ранения в результате российских обстрелов.
Еще пятеро жителей Херсонской области пострадали от недавних российских обстрелов, среди них 77-летняя женщина и 40-летняя женщина, которые получили, в частности, взрывную травму, контузию, осколочные ранения и другие повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.
Детали
По данным ОВА, в селе Надднепрянское под вражеский удар попала 77-летняя женщина. У нее диагностировали легкие ранения: взрывную травму, ушиб грудной клетки, осколочные ранения рук и ног.
Также из-за атаки российского FPV-дрона в Нововоронцовке 40-летняя женщина получила контузию, сотрясение мозга, взрывную и черепно-мозговую травмы.
Пострадавшим оказали медпомощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.
В результате вражеского обстрела пригорода Херсона ранена 97-летняя женщина1 июля 2024, 10:39 • 15268 просмотров
Также, как сообщается, за помощью обратились трое жителей Херсонщины, которые попали под вражеские удары 30 июня.
Вблизи села Велетенское враг обстрелял сады, из-за чего взрывную травму и сотрясение головного мозга получили мужчины, 45 и 36 лет.
В селе Разлив в результате вражеской атаки во дворе дома пострадал 36-летний местный житель. У него диагностировали взрывную травму и сотрясение головного мозга.
Всех пострадавших госпитализировали.