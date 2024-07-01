Еще пятеро жителей Херсонской области пострадали от недавних российских обстрелов, среди них 77-летняя женщина и 40-летняя женщина, которые получили, в частности, взрывную травму, контузию, осколочные ранения и другие повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Детали

По данным ОВА, в селе Надднепрянское под вражеский удар попала 77-летняя женщина. У нее диагностировали легкие ранения: взрывную травму, ушиб грудной клетки, осколочные ранения рук и ног.

Также из-за атаки российского FPV-дрона в Нововоронцовке 40-летняя женщина получила контузию, сотрясение мозга, взрывную и черепно-мозговую травмы.

Пострадавшим оказали медпомощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

В результате вражеского обстрела пригорода Херсона ранена 97-летняя женщина

Также, как сообщается, за помощью обратились трое жителей Херсонщины, которые попали под вражеские удары 30 июня.

Вблизи села Велетенское враг обстрелял сады, из-за чего взрывную травму и сотрясение головного мозга получили мужчины, 45 и 36 лет.

В селе Разлив в результате вражеской атаки во дворе дома пострадал 36-летний местный житель. У него диагностировали взрывную травму и сотрясение головного мозга.

Всех пострадавших госпитализировали.