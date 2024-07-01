Армия рф обстреляла из артиллерии поселок Антоновка Херсонской области, в результате чего травмировалась 97-летняя местная жительница. Об этом в понедельник сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.

российские войска атаковали из артиллерии дом в Антоновке. В результате вражеского удара пострадала 97-летняя местная жительница - говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что у женщины диагностировали взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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Российская армия сегодня утром атаковала Михайловку в Херсонской области, повредив фельдшерско-акушерский пункт и частный дом, но никто из жителей не пострадал.