Киев • УНН
97-летняя женщина получила ранения в результате российского артиллерийского обстрела села Антоновка Херсонской области.
Армия рф обстреляла из артиллерии поселок Антоновка Херсонской области, в результате чего травмировалась 97-летняя местная жительница. Об этом в понедельник сообщили в Херсонской ОВА, передает УНН.
российские войска атаковали из артиллерии дом в Антоновке. В результате вражеского удара пострадала 97-летняя местная жительница
Отмечается, что у женщины диагностировали взрывную травму и осколочное ранение предплечья. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Дополнение
Российская армия сегодня утром атаковала Михайловку в Херсонской области, повредив фельдшерско-акушерский пункт и частный дом, но никто из жителей не пострадал.