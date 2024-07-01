росіяни вранці обстрілом пошкодили медичний заклад на Херсонщині
Київ • УНН
Російська армія атакувала Михайлівку в Херсонській області, пошкодивши фельдшерсько-акушерський пункт і приватний будинок, але ніхто з мешканців не постраждав.
Російська армія атакувала Михайлівку в Херсонській області, пошкодивши фельдшерсько-акушерський пункт і приватний будинок, але ніхто з жителів не постраждав, повідомили у понеділок у Херсонській ОВА, пише УНН.
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"Сьогодні зранку російська армія атакували Михайлівку Бериславського району. Внаслідок "прильотів" пошкоджено фельдшерсько-акушерський пункт та приватний будинок. На щастя, місцеві жителі не постраждали", - повідомили в ОВА у соцмережах.
На Херсонщині росіяни поцілили у критичну інфраструктуру, гуманітарний штаб, є загиблий і поранений01.07.24, 08:19 • 34948 переглядiв