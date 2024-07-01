россияне утром обстрелом повредили медицинское учреждение в Херсонской области

Российская армия атаковала Михайловку в Херсонской области, повредив фельдшерско-акушерский пункт и частный дом, но никто из жителей не пострадал, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром российская армия атаковали Михайловку Бериславского района. В результате "прилетов" повреждены фельдшерско-акушерский пункт и частный дом. К счастью, местные жители не пострадали", - сообщили в ОВА в соцсетях.

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