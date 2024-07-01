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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне утром обстрелом повредили медицинское учреждение в Херсонской области

россияне утром обстрелом повредили медицинское учреждение в Херсонской области

Киев  •  УНН

1 июля 2024, 06:31  •  15566 просмотра

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Российская армия атаковала Михайловку в Херсонской области, повредив фельдшерско-акушерский пункт и частный дом, но никто из жителей не пострадал.

Российская армия атаковала Михайловку в Херсонской области, повредив фельдшерско-акушерский пункт и частный дом, но никто из жителей не пострадал, сообщили в понедельник в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром российская армия атаковали Михайловку Бериславского района. В результате "прилетов" повреждены фельдшерско-акушерский пункт и частный дом. К счастью, местные жители не пострадали", - сообщили в ОВА в соцсетях.

В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, гуманитарный штаб, есть погибший и раненый1 июля 2024, 05:19 • 29421 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonskaya-oblastХерсонская область
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