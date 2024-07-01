В Херсонской области российские войска обстреляли за прошедшие сутки попали в объекты критической инфраструктуры, учебное заведение, гуманитарный штаб, башню сотовой связи, 1 человек погиб и 1 получил ранения, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Детали

По его словам, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Новокаиры, Садовое, Софиевка, Антоновка, Кизомыс, Гончарное, Александровка, Белозерка, Змеевка, Берислав, Приозерное, Ингулец, Понятовка, Тягинка, Инженерное, Михайловка, Широкая Балка, Гавриловка, Бургунка, Камышаны, Крещеновка, Львово и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 15 частных домов. Зафиксировано попадание в объекты критической инфраструктуры, учебное заведение, гуманитарный штаб, магазин, сотовую башню и газопроводы; повреждены гаражные помещения и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения, сообщил Прокудин в соцсетях.

В результате российского авиаудара по населенному пункту на Херсонщине погиб человек