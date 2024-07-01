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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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На Херсонщині росіяни поцілили у критичну інфраструктуру, гуманітарний штаб, є загиблий і поранений

Київ • УНН

 • 34948 перегляди

У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши 15 будинків, об'єкти критичної інфраструктури, навчальний заклад, гуманітарний штаб, магазин, вежу стільникового зв'язку, газопроводи, гаражі та приватні автомобілі, внаслідок чого 1 людина загинула та 1 отримала поранення.

На Херсонщині росіяни поцілили у критичну інфраструктуру, гуманітарний штаб, є загиблий і поранений

У Херсонській області російські війська обстріляли минулої доби поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, навчальний заклад, гуманітарний штаб, вежу стільникового зв'язку, 1 людина загинула та 1 отримала поранення, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Деталі

З його слів, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Станіслав, Новокаїри, Садове, Софіївка, Антонівка, Кізомис, Гончарне, Олександрівка, Білозерка, Зміївка, Берислав, Приозерне, Інгулець, Понятівка, Тягинка, Інженерне, Михайлівка, Широка Балка, Гаврилівка, Бургунка, Комишани, Хрещенівка, Львове та місто Херсон.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 15 приватних будинків. Зафіксовано влучання в об'єкти критичної інфраструктури, навчальний заклад, гуманітарний штаб, магазин, стільникову вежу та газопроводи; пошкоджені гаражні приміщення та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення, вказав Прокудін у соцмережах.

Внаслідок російського авіаудару по населеному пункту на Херсонщині загинув чоловік30.06.24, 23:41 • 25108 переглядiв

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