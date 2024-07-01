Внаслідок ворожого обстрілу передмістя Херсона поранена 97-річна жінка
Київ • УНН
97-річна жінка отримала поранення внаслідок російського артилерійського обстрілу села Антонівка Херсонської області.
Армія рф обстріляла із артилерії селище Антонівка Херсонської області, внаслідок чого травмувалась 97-річна місцева жителька. Про це у понеділок повідомили в Херсонській ОВА, передає УНН.
російські війська атакували з артилерії будинок в Антонівці. Внаслідок ворожого удару постраждала 97-річна місцева жителька
Зазначається, що у жінки діагностували вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. Потерпілу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
Доповнення
Російська армія сьогодні вранці атакувала Михайлівку в Херсонській області, пошкодивши фельдшерсько-акушерський пункт і приватний будинок, але ніхто з жителів не постраждав.