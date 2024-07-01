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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Внаслідок ворожого обстрілу передмістя Херсона поранена 97-річна жінка

Київ • УНН

 • 19560 перегляди

97-річна жінка отримала поранення внаслідок російського артилерійського обстрілу села Антонівка Херсонської області.

Внаслідок ворожого обстрілу передмістя Херсона поранена 97-річна жінка

Армія рф обстріляла із артилерії селище Антонівка Херсонської області, внаслідок чого  травмувалась 97-річна місцева жителька. Про це у понеділок повідомили в Херсонській ОВА, передає УНН

російські війська атакували з артилерії будинок в Антонівці. Внаслідок ворожого удару постраждала 97-річна місцева жителька

- йдеться у повідомленні ОВА.

Зазначається, що у жінки  діагностували вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. Потерпілу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Доповнення 

Російська армія сьогодні вранці атакувала Михайлівку в Херсонській області, пошкодивши фельдшерсько-акушерський пункт і приватний будинок, але ніхто з жителів не постраждав. 

Тетяна Краєвська

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