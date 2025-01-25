Ворожі дрони маневрують одразу в семи областях України: куди прямують

Ворожі безпілотники активно маневрують у кількох областях України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

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Ситуація з рухом ударних безпілотних літальних апаратів противника залишається напруженою. Ворожі БпЛА зафіксовані над кількома регіонами, змінюючи напрямки руху та курси, що вказує на можливу підготовку до ударів.

На Житомирщині апарати рухаються в західному напрямку, а з Київщини прямують у бік Житомирської області. Північ Черкащини стала місцем активності груп безпілотників, які рухаються на схід, тоді як Полтавщина фіксує їх західний курс у бік Черкащини.

Зона активності також охоплює Полтавщину, де безпілотники помічені на північному заході, рухаючись у напрямку Київської області. На межі Чернігівщини та Сумщини спостерігається їхній південний рух у напрямку Полтавської області. Також ворожі апарати зафіксовані на північному сході Полтавщини та півдні Сумщини, звідки вони прямують на захід.

Додатково БпЛА помічені на півночі Кіровоградщини, рухаючись західним курсом.

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