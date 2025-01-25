Вражеские дроны маневрируют сразу в семи областях Украины: куда направляются

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Воздушные Силы ВСУ сообщают об активном маневрировании вражеских беспилотников в нескольких регионах Украины. БпЛА меняют направления движения и курсы, что может указывать на подготовку к ударам.

Вражеские беспилотники активно маневрируют в нескольких областях Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Ситуация с движением ударных беспилотных летательных аппаратов противника остается напряженной. Вражеские БпЛА зафиксированы над несколькими регионами, меняя направления движения и курсы, что указывает на возможную подготовку к ударам. 

На Житомирщине аппараты движутся в западном направлении, а с Киевщины направляются в сторону Житомирской области. Север Черкасской области стал местом активности групп беспилотников, которые движутся на восток, тогда как Полтавщина фиксирует их западный курс в сторону Черкасской области. 

Зона активности также охватывает Полтавскую область, где беспилотники замечены на северо-западе, двигаясь в направлении Киевской области. На границе Черниговской и Сумской областей наблюдается их южное движение в направлении Полтавской области. Также вражеские аппараты зафиксированы на северо-востоке Полтавщины и юге Сумщины, откуда они направляются на запад. 

Дополнительно БпЛА замечены на севере Кировоградщины, двигаясь западным курсом. 

Вражеская атака БпЛА на Киевщину: двое погибших24.01.25, 05:40 • 108125 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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