Вражеские дроны маневрируют сразу в семи областях Украины: куда направляются

Вражеские беспилотники активно маневрируют в нескольких областях Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Ситуация с движением ударных беспилотных летательных аппаратов противника остается напряженной. Вражеские БпЛА зафиксированы над несколькими регионами, меняя направления движения и курсы, что указывает на возможную подготовку к ударам.

На Житомирщине аппараты движутся в западном направлении, а с Киевщины направляются в сторону Житомирской области. Север Черкасской области стал местом активности групп беспилотников, которые движутся на восток, тогда как Полтавщина фиксирует их западный курс в сторону Черкасской области.

Зона активности также охватывает Полтавскую область, где беспилотники замечены на северо-западе, двигаясь в направлении Киевской области. На границе Черниговской и Сумской областей наблюдается их южное движение в направлении Полтавской области. Также вражеские аппараты зафиксированы на северо-востоке Полтавщины и юге Сумщины, откуда они направляются на запад.

Дополнительно БпЛА замечены на севере Кировоградщины, двигаясь западным курсом.

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