Ворожі безпілотники помітили на Київщині, працює ППО

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В Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників, у відповідь працюють сили протиповітряної оборони. Місцева влада закликає жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників, працють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки 

- йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали жителів, залишатись в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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