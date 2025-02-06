Ворожі безпілотники помітили на Київщині, працює ППО

У Київській області зафіксовано рух ворожих безпілотників, працють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки - йдеться у повідомленні.

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