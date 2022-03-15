Ворожі авіаудари по аеропорту Дніпра: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Офіс Генпрокурора повідомив про початок розслідування за фактом ворожих авіаударів по аеропорту Дніпра, де є один поранений, пише УНН.
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"Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні у Telegram.
Деталі
За даними слідства, 15 березня 2022 року, близько 3:00, збройні сили РФ здійснили черговий цілеспрямований ракетний обстріл Міжнародного аеропорту Дніпра.
"Внаслідок обстрілу поранено одну людину", - повідомили у прокуратурі.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, працівники вибухотехнічної служби ГУ НП в Дніпропетровській області, обставини події встановлюються.
Доповнення
Під ракетні удари окупантів потрапив аеропорт у Дніпрі, зруйновано злітно-посадкову смугу.